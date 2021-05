Gazzetta - Milan, assalto a De Paul: è il primo nome per il dopo Calhanoglu, costa 40 milioni

Da Hakan Calhanoglu, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non arrivano segnali e così il Milan si sta guardando intorno per cercare un nuovo trequartista. E il primo nome della lista di Maldini e Massara è Rodrigo De Paul, giocatore che l'Udinese valuta 40 milioni di euro e su cui ci sono anche Atletico Madrid e Liverpool. L'argentino, che avrebbe già venduto la villa a Udine, ha le valige pronte e vuole andare in una squadra che giocherà la prossima Champions League.

HAUGE COME CONTROPARTITA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per i rossoneri si tratterebbe di un investimento molto importante e per questo i dirigenti milanisti stanno valutando delle possibili soluzioni per renderlo meno impegnativo. Una di questa potrebbe essere l'inserimento di una contropartita tecnica per abbassare la parte cash, come per esempio Jens-Petter Hauge, il cui cartellino viene valutato almeno 15 milioni dal Diavolo.

VIA DA UDINE - Non è la prima volta che nelle ultime sessioni di mercato il nome di De Paul viene accostato al Milan o ad altri top club, ma stavolta la sua partenza da Udine appare davvero scontata. Al momento il giocatore è in Argentina per prepararsi agli impegni in Coppa America, una vetrina che potrebbe richiamare l'attenzione di altri potenziali acquirenti e magari dare vita ad un'asta per la felicità dell'Udinese. Proprio per evitare questo, il Milan proverà a giocare d'anticipo e a regalare presto a Stefano Pioli il suo nuovo trequartista.