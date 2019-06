Gazzetta - Milan, assalto a Torreira: sondaggio con l’entourage, è il preferito di Giampaolo

Ieri è stato il giorno dell’ufficialità di Maldini e Boban. In realtà, i due sono all’opera da un po’. Perché le settimane passano, il mercato chiama e la programmazione è iniziata in ritardo. Paolo e Zvone hanno già incontrato Giampaolo (a pranzo) per pianificare la strategia da adottare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra i vari nomi indicati dal nuovo allenatore ci sarebbe anche quello di Torreira.

40 MILIONI - Stando all’indiscrezione, il giovane uruguaiano sarebbe in cima alle preferenze dell’ormai ex tecnico blucerchiato. Giampaolo lo ha avuto a Genova, alla Samp, prima che spiccasse il volo per l’Arsenal. Il centrocampista è stato pagato poco più di 30 milioni e ha giocato ben 50 partite con i Gunners, che adesso chiedono almeno 40 milioni per lasciarlo partire. Parecchi, ma intanto il Milan avrebbe fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore per capire l’indice di fattibilità.

RITORNO - Torreira non disdegnerebbe un ritorno in Serie A: “Me la passavo meglio in Italia - ha dichiarato di recente - mi è costato molto imparare la lingua e poi c’è il tempo, sempre nuvoloso”. Insomma, nonostante l’ottima stagione disputata a Londra, il ragazzo avrebbe delle perplessità sul futuro in Inghilterra. E la sua fidanzata, che è di Genova, starebbe spingendo per un ritorno dalle nostre parti.