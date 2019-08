Gazzetta - Milan-Atletico, gelo su Correa: nuovi ostacoli nella trattativa, affare a rischio

Adesso è gelo. Milan e Atletico non sono mai state così distanti. I due club avevano aperto un canale diretto per Correa, ma si è interrotto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono snervati dalle pretese dei Colchoneros. I vertici di via Aldo Rossi non modificheranno la loro proposta (35 milioni subito, 5 di bonus, 30% di futura rivendita in caso di cessione a un prezzo superiore a quello d’acquisto), che ritengono perfettamente adeguata al valore del giocatore.

PASSO INDIETRO - Ma da Madrid - spiega la rosea - la vedono diversamente. L’Atletico era disposto a cedere Correa, tanto che aveva permesso al Milan di contattare il giocatore per definire l’intesa sul contratto. Gli spagnoli si sono alzati dal tavolo quando i drigenti milanisti hanno fatto un passo indietro sulla formula: dall’acquisto a titolo definitivo a una proposta di prestito con eventuale riscatto. L’irrigidimento è dovuto a un’esigenza finanziaria: a causa di una normativa della Liga, infatti, Miguel Angel Gil ha bisogno di fare cassa per assicurarsi Rodrigo del Valencia.

FRENATA - All’Atletico, dunque, non possono interessare le formule che prevedono pagamenti dilazionati nel tempo. E ciò spiega la brusca frenata nella trattativa. Oggi le parti si sono allontanate, ma non è ancora uno strappo e il tempo per ricucire c’è, anche se non è molto. Le sensazioni sono molto meno positive di qualche giorno fa.