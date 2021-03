Gazzetta - Milan, avanti con la linea verde: da Siebert a Walz e Nuñez, ecco i talenti nel mirino

Da una parte la conferma dei big e la ricerca di rinforzi sì giovani ma già pronti. Dall’altra la caccia ai talenti europei da sgrezzare a Milanello. Il lavoro (sul mercato) del Milan viaggia su due fronti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sul taccuino di Maldini e Massara ci sono tanti profili da monitorare, praticamente in ogni zona del campo.

TRA PORTA E DIFESA - Le manovre rossonere in difesa non si esauriranno con il riscatto di Tomori. L’obiettivo, infatti, è rinforzare il reparto con un altro giovane di qualità. In Italia si seguono sempre con grande interesse i progressi di Matteo Lovato del Verona, ma la pista più intrigante conduce fino in Germania, dove gioca Jamil Siebert (18 anni). Il centrale del Fortuna Düsseldorf non ha ancora fatto il salto tra i professionisti, ma si è già messo in bella mostra. Per la porta, invece, piace Maarten Vandevoordt, 19enne del Genk che vanta già 17 presenze in prima squadra.

MEDIANA E ATTACCO - Per il centrocampo occhi puntati su Vasco Walz, stellina dell’Under 17 del Borussia Dortmund. Il ragazzo ha il contratto in scadenza a giugno: il Milan fiuta un colpo "alla Kalulu", ma si tratterebbe, comunque, di un acquisto per le giovanili (Walz ha 16 anni). Con anni ed esperienza in più sul curriculum, invece, c’è Imran Louza, centrocampista classe ‘99 di proprietà del Nantes. Per quanto riguarda l’attacco, infine, Vlahovic non è l’unico nome finito nei radar milanisti: in lista c’è anche Darwin Nuñez, 22 anni, centravanti del Benfica.