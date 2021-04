Gazzetta - Milan, avanti con Pioli anche senza Champions: è lui il tecnico del futuro

Un anno fa di questi tempi la convinzione di tutti era che a fine stagione Stefano Pioli avrebbe lasciato il Milan per fare spazio all'arrivo di Ralf Rangnick. Il suo destino sembrava essere già scritto e invece con il passare delle settimane e a suon di vittorie dopo la ripresa del campionato, l'allenatore parmigiano si conquistò meritatamente la conferma sulla panchina milanista.

CON O SENZA CHAMPIONS - Nonostante il calo dell'ultimo periodo, in via Aldo Rossi non hanno dubbi: Pioli sarà il tecnico del futuro, anche se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League che è il grande obiettivo stagionale del Diavolo. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ci sono tutte le premesse per l'apertura di un ciclo importante. Solo un crollo verticale in questo finale di stagione potrebbe far cambiare idea alla dirigenza milanista, che è comunque ottimista di arrivare tra le prime quattro.

FIDUCIA IN PIOLI - Avanti quindi con Pioli a prescindere e massima fiducia nel suo lavoro che ha portato finora ottimi risultati. Il suo Milan è stato a lungo in vetta alla classifica, oltre ad essere stata una delle squadre che ha espresso il gioco migliore in Italia. Il tecnico milanista ha saputo poi dare un'identità precisa alla formazione rossonera, che ora è seconda in classifica e in piena lotta per la Champions. Non male per un allenatore che solo un anno fa sembrava destinato all'addio...