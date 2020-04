Gazzetta - Milan, avanti con Romagnoli: presto il rinnovo. E Gabbia sarà il suo partner difensivo

Il Milan riparte da Alessio Romagnoli, pilastro del presente e del futuro. La società milanista, infatti, non ha intenzione di privarsi del suo capitano ed pronta a blindarlo. Il difensore ha un contratto fino al 2022, ma i vertici di via Aldo Rossi - secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - vogliono affrontare la questione in maniera tempestiva, con l'intento di non ritrovarsi in situazioni simili a quella di Gigio Donnarumma.

RINNOVO - Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, il Milan proporrà presto il rinnovo a Romagnoli, il quale ha già dimostrato in passato il suo attaccamento ai colori rossoneri. Alessio, dunque, è destinato a rimanere a Milanello. Adesso non resta che affiancargli un partner difensivo che si adatti alle sue caratteristiche. L’idea che si sta facendo strada ai piani alti del club è quella di costruirsi in casa il centrale di domani. Un nome su tutti: Matteo Gabbia.

FUTURO - Il ragazzo, fresco di rinnovo fino al 2024, ha superato con grande disinvoltura i mini-test a cui Pioli lo ha sottoposto e ha stupito tutti per la sua personalità. Il Milan pensava di fargli fare un’altra esperienza in prestito, ma Gabbia ha dimostrato di avere qualità e carattere per reggere il peso della maglia. Può essere proprio lui l’altro perno della retroguardia milanista.