Gazzetta - Milan, avanti su Bakayoko: tra oggi e sabato scatterà il pressing sul Chelsea

Un altro centrocampista dopo Tonali. Gli uomini di mercato del Milan sono intenzionati a rinforzare pesantemente il reparto di mezzo. E così, dopo aver acquistato il talento ormai ex Brescia (manca solo l’ufficialità), i rossoneri sono pronti ad accelerare su una vecchia conoscenza: Tiemoue Bakayoko. Come riporta La Gazzetta dello Sport, tra oggi e sabato il dialogo con il Chelsea tornerà a infittirsi.

TRATTATIVA IN CORSO - Il Milan ha già l’intesa con il giocatore sull’ingaggio, ma non ha ancora ottenuto il via libera dei Blues. Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, è un osso duro, ma i rossoneri, dopo aver piazzato il colpo Tonali, non hanno più esigenze tattiche da soddisfare e possono quindi trattare con maggiore forza e con meno pressioni. Il Chelsea ha già ceduto su un primo punto fondamentale, accettando il prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto.

GIORNI DECISIVI - Per quanto riguarda le cifre, tra prestito oneroso e acquisto finale, l’operazione dovrebbe aggirarsi sui 30-32 milioni di euro complessivi, con il Milan che, ovviamente, proverà a spuntare le condizioni migliori. Sono giorni decisivi, dunque, per il futuro di Bakayoko: entro il fine settimana potrebbero arrivare notizie importanti.