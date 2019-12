Gazzetta - Milan, avanti tutta per Todibo: manca ancora l'accordo con il giocatore, ma c'è fiducia

Sistemato l'attacco con Ibrahimovic, ora Maldini, Boban e Massara sono al lavoro per rinforzare anche la difesa milanista. E da settimane ormai il primo nome della lista è sempre lo stesso, cioè quello di Jean-Clair Todibo, difensore francese del Barcellona che oggi compie 20 anni. La trattativa con i catalani va avanti da tempo ed viene portata avanti in prima persona dall'ex capitano rossonero.

PRESTITO CON OBBLIGO - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'accordo tra le due società è stato di fatto trovato: oltre ad un iniziale prestito oneroso per trasferire a Milanello il difensore già a gennaio, i rossoneri si impegneranno poi a pagare circa 20 milioni di euro per il riscatto obbligatorio. Una cifra importante, ma che di certo non si avvicina nemmeno lontanamente dalla clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Per ora, manca ancora l'accordo tra Todibo e il Milan, ma su questa trattativa continuano ad esserci grande fiducia e ottimismo.

MAGLIA DA TITOLARE - In questa prima parte di stagione, il francese ha trovato pochissimo spazio al Barcellona, dove nelle gerarchie è dietro, oltre ai titolari Piqué e Lenglet, anche a Umtiti. In rossonero, invece, Todibo avrebbe la chance di avere una maglia da titolare e di giocare quindi con maggiore continuità. Dotato di grande fisico, il francese è però anche molto rapido e ha un ottimo piede destro, doti che si integrerebbero perfettamente con capitan Romagnoli.