Gazzetta - Milan, Boban punta su Nikola Moro: fisico e tecnica, l’investimento è fattibilissimo

Lucas Torreira resta il grande sogno-obiettivo del Milan, ma attenzione alle alternative. Perché la resistenza dell’Arsenal - inutile girarci intorno - preoccupa i vertici di via Aldo Rossi, che ovviamente non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui la trattativa per l’uruguaiano non dovesse andare a buon fine. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero tenendo d’occhio il giovane Nikola Moro.

TALENTO - Un potenziale grande centrocampista centrale, osserva la rosea. Una scommessa che Boban - sicuro della puntata - farebbe volentieri. Il croato della Dinamo Zagabria gioca prevalentemente davanti alla difesa, ma si adatta anche da mezzala. Tecnica e fisico: Moro è un talento pronto a esplodere. Nell’ultima stagione ha messo a referto 29 partite e 5 gol e negli ultimi dieci giorni ha giocato da titolare tre partite con l’Under 21 ai campionati europei.

AFFARE POSSIBILE - L’investimento è fattibilissimo, e anche per questo Moro non escluderebbe Torreira. I due hanno caratteristiche simili, ma storie (e valutazioni) decisamente diverse. Ecco perché potrebbero arrivare entrambi. L’obiettivo degli uomini di mercato rossoneri è rinforzare il centrocampo di Giampaolo con innesti di qualità e personalità.