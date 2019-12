Gazzetta - Milan-Bonaventura, avanti insieme: appuntamento a gennaio per il rinnovo

Giacomo Bonaventura ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e quindi il suo rinnovo è un tema che il Milan dovrà affrontare molto presto. Ritornato al top dopo essere stato a lungo fuori in seguito ad un'operazione al ginocchio, Jack non ha mai nascosto la volontà di proseguire la sua avventura in maglia rossonera e ora anche il club di via Aldo Rossi ha comunicato di volergli prolungare il contratto.

INTESA DA TROVARE - Avanti insieme, dunque, come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che le parti sono d'accordo sul da farsi, ma va ancora trovata un'intesa sulla durata del contratto e sull'ingaggio: Bonaventura ha compiuto 30 anni ad agosto e difficilmente il club vorrà impegnarsi in un accordo lungo, desiderio che invece potrebbe avere Jack. I dirigenti milanisti ne dovranno discutere con l'agente del giocatore, Mino Raiola, e l'appuntamento è fissato per gennaio.

PERNO FISSO - Il Milan ha quindi deciso di tenersi stretto Bonaventura che nelle ultime settimane è tornato ad essere un perno fisso della formazione rossonera: se con Giampaolo aveva visto poco il campo, ora con Pioli le cose sono cambiate ed è tornato ad essere un titolare inamovibile del Diavolo. Nelle prossime settimane, il suo desiderio di restare al Milan diventerà finalmente realtà.