Gazzetta - Milan-Bruges, tavolo aperto per Groeneveld: si tratta sulla base di 10 milioni

Dopo Piatek, un esterno. Perché il ritorno al 4-3-3 impone di avere alternative concrete nel tridente, considerando anche il rendimento non sempre altissimo di Calhanoglu e Samu Castillejo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sta lavorando su Arnaut Danjuma Groeneveld, 21enne di proprietà del Club Brugge già nel giro della Nazionale maggiore olandese.

TRATTATIVA - Un altro giovane da crescere e valorizzare. Un’altra scommessa che il club sente di poter vincere. Del resto, la rosa del futuro sarà all’insegna della linea verde, così come dichiarato a chiare lettere da Leonardo, Maldini, Gazidis e Scaroni. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, per Groeneveld c’è un tavolo aperto col Bruges: si tratta per un trasferimento nell’ordine dei 10 milioni di euro. Cifra alla portata, ma il Fair Play Finanziario impone al Milan cautela negli investimenti (vanno ben ponderati anche quelli meno onerosi).

TALENTO - C’è anche un altro aspetto da tenere in considerazione. Il talento oranje è fermo da ottobre per una caviglia malconcia, ma sta per rientrare. L’infortunio ha interrotto la cavalcata del giocatore classe ‘97, che pochi giorni prima aveva debuttato in Nations League contro la Germania e segnato al Belgio (in amichevole) la sua prima rete nell’Olanda dei grandi. Insomma, la stoffa non gli manca: rapido e abile tiratore dalla distanza, Groeneveld è un talento su cui il Milan pare intenda puntare con decisione.