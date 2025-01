Gazzetta - Milan, c'è l'accordo con Gimenez ma il Feyenoord rifiuta la prima offerta rossonera di poco inferiore ai 30 milioni. Il ruolo di Ibra

Nelle scorse ore, il Milan ha fatto un passo importante verso Santiago Gimenez: i rossoneri hanno infatti trovato un accordo di massima con il messicano e la sua agente Rafaela Pimenta per un contratto fino al 2028 con opzione per un altro anno. Ma sulla strada per arrivare al forte centravanti c'è un ostacolo non semplice da superare, cioè il Feyenoord che continua a fare muro sulla sua partenza durante questo mercato invernale.

PRIMA OFFERTA RIFIUTATA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan ha presentato una prima offerta al club olandese di poco inferiore ai 30 milioni di euro (bonus compresi), ricevendo un secco no da Denis te Kloese, direttore tecnico della società di Rotterdam. Gimenez, che ha passaporto italiano e quindi può essere tesserato senza problemi come comunitario, spinge per trasferirsi a Milanello e sta facendo di tutto per convincere il Feyenoord a cederlo perchè il Diavolo è una grande occasione per la sua carriera. Il problema è che gli olandesi non intendono fare sconti e continuano a chiedere 40 milioni di euro. A questo si aggiunge poi il fatto che la squadra di Rotterdam non sta attraversando un periodo semplice, il rapporto con i tifosi è delicato e quindi cedere il giocatore simbolo della squadra non aiuterebbe.

IL RUOLO DI IBRA - Il Milan comunque non intende mollare e continuerà a lavorare per trovare un accordo con il Feyenoord. Un ruolo importante potrebbe averlo Zlatan Ibrahimovic che conosce bene il dt Te Kloese: i due si sono infatti incontrati ai Los Angeles Galaxy, quando il dirigente olandese era appena stato nominato general manager e lo svedese era già la stella della squadra. Nel 2020 fu proprio Te Kloese ad accontentare Ibra che voleva tornare in rossonero dopo l'esperienza americana. Chissà che non riesca a convincerlo anche stavolta...