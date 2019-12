Gazzetta - Milan, c'è l'ok di Todibo al trasferimento: è partita la trattativa per il difensore francese del Barça

In attesa di capire quale sarà la risposta di Ibrahimovic all'offerta rossonera, in via Aldo Rossi sono al lavoro per provare a rinforzare anche la difesa: l'infortunio di Duarte ha reso infatti necessario un intervento pure nel reparto offensivo e, viste le difficoltà per arrivare a Demiral della Juventus, che è sempre stato il primo obiettivo del Milan, ora il mirino è stato spostato su Jean-Clair Todibo, centrale classe 1999 del Barcellona.

OK DI TODIBO - Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il giovane francese piace molto ai rossoneri e avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Milanello. E' partita quindi la trattativa per il difensore blaugrana, per il quale però i catalani vogliono fare cassa: la richiesta si aggira intorno ai 20 milioni di euro e chiaramente l'ipotesi prestito è altamente improbabile. Maldini e Boban sono al lavoro con il Barça per spuntare le condizioni migliori, ma la sensazione è che prima di andare all'assalto decisivo di Todibo ci dovranno essere delle cessioni.

SERVONO CESSIONI - Al momento, però, nulla si è mosso su questo fronte: sempre secondo la Rosea, i giocatori che potrebbero essere sacrificati alla necessità di ristrutturare la squadra sono Ricardo Rodriguez, Kessie e magari Suso. Il club rossonero resta dunque alla finestra per il giovane centrale francese, che non rientra nei piani di Valverde e per questo il Barcellona è disposto a venderlo. Il problema è se sia anche disposto a fare sconti.