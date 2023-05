Gazzetta - Milan, caccia ad un trequartista più fisico: Milinkovic-Savic è il preferito di Pioli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la penalizzazione della Juventus, alla quale sono stati tolti dieci punti in classifica, il Milan è sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Champions League. E con i 50 milioni di euro che entreranno nella casse rossonere, i dirigenti del Diavolo potranno certamente fare un mercato di un certo tipo. Negli ultimi giorni si parla tanto del centravanti del futuro, ma anche la trequarti ha bisogno di essere rinforzata, nonostante solo un anno fa furono investiti ben 35 milioni di euro per Charles De Ketelaere. Il belga non ha però convinto e così il Milan sta ora cercando un nuovo innesto in quella zona di campo.

IL PREFERITO DI PIOLI - Stavolta l'obiettivo è un centrocampista in grado di giocare anche dietro alle punte perchè Stefano Pioli ha capito che la formula migliore è il 2+1: due mediani più appunto un centrocampista aggiunto sulla trequarti. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il preferito del tecnico rossonero è Sergej Milinkovic-Savic: si tratta di un trequartista fisico e tecnico allo stesso tempo, quindi perfetto per il Diavolo. Il suo contratto con la Lazio è in scadenza tra un anno e quindi con ogni probabilità in estate lascerà la Capitale. Lotito non ha intenzione di svenderlo ed è sempre un cliente difficilissimo, ma la sensazione è che 25-30 milioni di euro potrebbero bastare.

SERVE LA CHAMPIONS - Dopo averlo cercato a lungo in passato, il Milan è pronto a tornare alla carica per il serbo classe 1995, ma potrà farlo ovviamente solo se parteciperà alla prossima Champions League. C'è poi anche da convincere la proprietà rossonera perchè non sarebbe il classico acquisto di RedBird: Milinkovic-Savic ha già 28 anni, ha un prezzo importante e anche a livello ingaggio le sue richieste sono abbastanza elevate. Ma il serbo rappresenta il giocatore perfetto per la trequarti di Pioli, chissà se questo basterà per convincere Gerry Cardinale a fare uno sforzo per portare il giocatore in uscita dalla Lazio a Milanello.