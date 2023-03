Gazzetta - Milan, caccia al nuovo attaccante: idea Joao Pedro, piacciono anche Retegui, Balogun e Okafor

Mentre a Milanello si continua a lavorare per concludere al meglio la stagione, in via Aldo Rossi si sta iniziando già a pensare al mercato estivo. In particolare, i dirigenti del Milan stanno valutando diversi profili per rinforzare l'attacco: è vero che Olivier Giroud è in procinto a firmare il rinnovo per un'altra stagione, ma il francese non è eterno e quindi Paolo Maldini e Frederic Massara stanno studiando alcuni giovani centravanti che potrebbero fare comodo al Diavolo.

NUOVO NOME - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che siamo in una semplice fase di studio e non è ancora il momento delle offerte, ma tra i nomi che vengono seguiti con maggiore attenzione da Casa Milan c'è anche quello di Joao Pedro, attaccante classe 2001 che milita in Championship, la Serie B inglese, con la maglia del Watford. Si tratta di un giocatore duttile che può ricoprire diverse posizioni dell'attacco.

ALTERNATIVE - Oltre al brasiliano, autore di 9 gol in questa stagione, i rossoneri valutano anche altri profili molto interessanti: il primo è Mateo Retegui, centravanti 23enne del Tigre di cui si parla molto in Italia negli ultimi giorni in quanto è stato pre-convocato dal ct azzurro Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Nella lista del Diavolo, ci sono poi pure Folarin Balogun, giocatore classe 2001 che sta facendo grandi cose in prestito al Reims in Francia, ma il cui cartellino appartiene all'Arsenal, e Noah Okafor, attaccante del Salisburgo che il Milan ha affrontato quest'anno nel girone di Champions League.