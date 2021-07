Gazzetta - Milan, caccia al nuovo numero 10: Vlasic vuole solo i rossoneri, ma il CSKA fa muro

Dopo aver trovato il numero 9, ora è il momento per il Milan di prendere il nuovo numero 10. Tra gli obiettivi dei rossoneri c'è anche Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca: il suo nome è diventato molto caldo nelle ultime ore, anche se siamo ancora piuttosto lontani dall'eventuale fumata bianca. La trattativa è appena iniziata e ci sarà molto da lavorare visto che al momento le parti sono piuttosto distanti.

SOLO A TITOLO DEFINITIVO - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan vorrebbe il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre i russi vogliono cederlo solo a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Il croato vuole la maglia rossonera e lo ha già fatto capire molto chiaramente ai dirigenti del CSKA. Nelle ultime ore, si è vociferato di un Vlasic che avrebbe disertato il ritiro della squadra di Mosca in Austria, ma in realtà il trequartista, reduce dall'Europeo con la sua Croazia, è in vacanza fino al 26 luglio.

MILAN IN ATTESA - Nessuno strappo dunque per ora tra il giocatore e il club russo, ma la volontà di Nikola è quella di provare nuove esperienze e quindi non è escluso che nelle prossime settimane provi a forzare la mano per convincere il CSKA a lasciarlo andare a condizioni favorevoli. Il Milan non ha fretta e attende novità, in particolare l'apertura del club di Mosca alla cessione di Vlasic in prestito con diritto di riscatto.