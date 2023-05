Gazzetta - Milan, cambiano le alternative: in partenza una squadra intera

MilanNews.it

L'estate rossonera si preannuncia come ricca di cambiamenti. Non dovrebbero essere stravolgimenti importanti, o comunque no dovrebbero riguardare i titolarissimi. Il reparto che infatti sarà rivoluzionato è quello delle alternative che quest'anno non sono riuscite a essere all'altezza in quasi nessuna zona del campo: si potrebbe fare una squadra intera con i giocatori al passo d'addio.

Chi va

Come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina ci sono una serie di giocatori che sicuramente a luglio non saranno a Milanello per ricominciare la stagione con il Diavolo. Su tutti ci sono chiaramente Tatarusanu e il terzo portiere Mirante che lasceranno il loro posto, scaduto con il contratto, a Marco Sportiello in arrivo a zero dall'Atalanta. Tra i portieri potrebbe partire anche l'oggetto misterioso Vasquez che libererebbe un posto per gli extra-comunitari. C'è poi una lista di giocatori a cui non verrà rinnovato nè il prestito, nè verranno riscattati: Dest, Vranckx e Bakayoko. Infine c'è il capitolo Zlatan Ibrahimovic: ancora non è stata fatta chiarezza sul futuro del fuoriclasse svedese ma dati i tanti acciacchi fisici e l'età che avanza, sembra molto difficile che possa arrivare un ulteriore rinnovo.

Futuro incerto

Ci sono poi una serie di calciatori dal futuro ancora incerto ma che potrebbero salutare la compagnia se si verificassero le condizioni giusti. In questo caso i capi gruppo sono Divock Origi, corteggiato dalla Turchia e da alcune squadre di media fascia della Premier League, e Ante Rebic, che è un lontano parente del giocatore ammirato nei primi anni di Milan. Per entrambi la questione più grande è un ingaggio pesante, rispettivamente 4 e 3.5 milioni che complica le possibilità di cessione. Poi c'è Yacine Adli che è quasi un paradosso: qualche milioncino potrebbe portarlo ma è legatissimo ai colori rossoneri e potrebbe anche essere valutato un prestito. Infine se arriva la giusta offerta potrebbe salutare Ballo-Tourè e uno tra Messias e Saelemaekers.