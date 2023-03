Gazzetta - Milan, Cardinale a Milano nei prossimi giorni: la sua priorità è sempre il nuovo stadio. Spunta anche l'area di Assago-Rozzano

Da quando RedBird è diventato il nuovo proprietario del Milan, il club di via Aldo Rossi sta provando a dare un'accelerata alla questione nuovo stadio, da sempre una delle priorità di Gerry Cardinale. E proprio per portare avanti questo discorso, nei prossimi giorni il numero uno del fondo americano è atteso a Milano.

AVANTI DA SOLI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri vogliono prendere una decisione sulla zona in cui costruire il suo stadio di proprietà entro aprile. Dopo aver lavorato per parecchio tempo insieme all'Inter, ora il Milan sembra sicuro di voler andare avanti da solo e di voler proseguire il suo percorso senza i nerazzurri. L'area preferita da RedBird resta La Maura perchè è all'interno del Comune di Milano, ma le problematiche non mancano, a cominciare dalle forti proteste degli ambientalisti.

AREE ALTERNATIVE - Per questo, il Diavolo sta valutando anche altre aree fuori dal capoluogo lombardo. La più nota è certamente quella dell'area ex Falck di Sesto San Giovanni: da tempo infatti si parla di questo terreno, che però nelle ultime settimane è al centro di una battaglia multimilionaria tra Hines, attuale proprietaria, e Intesa, la banca che guida il gruppo dei finanziatori. Resta in corsa poi l'ipotesi San Donato, ma la novità è che anche per il Milan sarebbe spuntata l'area tra Assago e Rozzano che appartiene alla famiglia Cabassi e che interessa parecchio anche all'Inter. Chissà che tutta questa vicenda non possa avere un'accelerata con il ritorno a Milano di Cardinale. D'altronde se si muove lui in prima persona significa stiamo parlando di una priorità assoluta.