Gazzetta - Milan, come cambierà la difesa in estate? Chi resta, chi parte e chi potrebbe arrivare

vedi letture

In vista del prossimo mercato estivo, in casa rossonera si parla sempre tanto dell'attacco e in particolare del grande investimento che il Milan ha in programma di fare per il ruolo di centravanti. Ma nei piani del club di via Aldo Rossi c'è l'idea di fare qualcosa anche in difesa, dove ci saranno delle partenze e ovviamente degli arrivi.

IN USCITA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che parla innanzitutto di Pierre Kalulu che purtroppo si è fermato nuovamente: il francese, già rimasto fuori quattro mesi tra fine ottobre e febbraio, dovrà stare fermo ora almeno un altro mese per la distrazione del collaterale mediale del ginocchio destro rimediata domenica a Verona. Nel caso in cui in estate dovesse arrivare una buona offerta, l'ex Lione potrebbe partire. A fine stagione, salvo clamorosi colpi di scena, saluterà sicuramente Simon Kjaer, a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

CONFERME E OBIETTIVI - Chi farà parte parte della rosa milanista della prossima stagione sono invece Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, con quest'ultimo che potrebbe andar via solo nel caso in cui dovesse arrivare a Casa Milan una proposta davvero irrinunciabile. Ovviamente ci sarà poi qualche nuovo arrivo: tra gli obiettivi ci sono per esempio Chalobah del Chelsea, che ha una valutazione di 10-15 milioni di euro, e Kiwior dell'Arsenal, il quale ha già giocato in Italia con la maglia dello Spezia.