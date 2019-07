Gazzetta - Milan, Conti vuole tornare protagonista: l'arrivo di Giampaolo lo ha convinto a restare

Dopo due anni pieni di sfortuna, Andrea Conti vuole lasciarsi il peggio alle spalle e iniziare finalmente la sua avventura in maglia rossonera: arrivato a Milanello nell'estate del 2017, l'ex Atalanta si è infortunato gravemente al ginocchio per due volte, restando fuori per oltre un anno. Una volta rientrato, il terzino milanista ha faticato parecchio a trovare la forma migliore e poi Gattuso gli ha quasi sempre preferito Calabria sulla fascia destra.

LA STIMA DI GIAMPAOLO - Come riferisce La Gazzetta dello Sport, quest'anno le cose sono già iniziate meglio rispetto alla scorsa stagione: Conti ha infatti incominciato la preparazione insieme al resto del gruppo rossonero e nelle prime prove tattiche è stato inserito in una possibile difesa titolare. L'arrivo di Giampaolo, che dai suoi terzini cerca grande spinta offensiva, ha convinto il giocatore a restare in rossonero, mentre l'eventuale conferma di Gattuso lo avrebbe portato probabilmente a chiedere la cessione.

MILAN E NAZIONALE - La stima del nuovo allenatore è stata quindi decisiva e ora Conti vuole riprendersi tutto quello che ha perso in queste due sfortunate stagioni, in cui ha giocato appena 14 partite. Oltre al Milan, l'obiettivo di Andrea è anche quello di riconquistare un posto in Nazionale, dove punta pure lì a fare il titolare. Conti è molto ambizioso e voglioso di tornare un grande protagonista in rossonero e in azzurro.