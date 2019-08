Gazzetta - Milan-Correa, avanti tutta: l'argentino vuole solo i rossoneri

Dopo qualche giorno in cui la trattativa sembra essersi raffreddata, da ieri il nome di Angel Correa è tornato ad essere molto caldo in via Aldo Rossi: il suo agente è stato infatti a Casa Milan dove ha incontrato Boban e Massara, ai quali ha ribadito che la volontà del suo assistito è quella di trasferirsi in rossonero. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il nome dell'argentino è sempre in cima alla lista del Milan per completare la rivoluzione in attacco.

SOLO IL MILAN - Nelle ultime ore, Correa avrebbe detto alla dirigenza dell'Atletico di volere solo i rossoneri e di non prendere in considerazione nessun altra offerta all’infuori di quella milanista. Questa presa di posizione dell'attaccante mette evidentemente il Milan in una posizione di maggior potere di fronte al club spagnolo che recentemente ha ricevuto un'importante offerta del Monaco per l'argentino. Ma quest'ultimo si è promesso ai rossoneri e quindi ora i due club dovranno trovare in qualche modo un accordo

NESSUNA FRETTA - Per ora la distanza tra domanda e offerta è sempre di una decina di milioni di euro, ma sembra essere destinata a diminuire con il passare dei giorni. In via Aldo Rossi non c'è fretta perchè sanno benissimo che Correa non rientra nei piani di Simeone e dunque più si avvicina la chiusura del mercato estivo e più i Colchoneros saranno costretti ad abbassare le proprie pretese. Servirà un po' di tempo, ma nel destino di Angel sembra esserci solo il Milan.