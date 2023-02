Gazzetta - Milan, cosa fare con De Ketelaere? Pazienza e fiducia

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La domanda che si pone questa mattina La Gazzetta dello Sport è la stessa di tanti tifosi del Milan: cosa devono fare i rossoneri per aiutare e rilanciare Charles De Ketelaere? Arrivato in estate come il grande colpo di mercato del Diavolo, il giovane talento belga, dopo un inizio di stagione promettente, è caduto in una crisi che sembra essere infinita. Il gol sbagliato sabato davanti alla porta del Monza è l'emblema delle difficoltà dell'ex Bruges.

IN DIFFICOLTÀ - Al di là della rete sbagliata (non è la prima), le cose più preoccupanti sono due: innanzitutto l'atteggiamento del ragazzo che è scoraggiato, quasi che non riesce ancora a capire la realtà in cui si trova. Inoltre, nonostante sia ormai al Milan da diversi mesi, non sembra essere ancora entrato nei meccanismi della squadra di Stefano Pioli. De Ketelaere non è il primo straniero che fa fatica al primo anno in Serie A, un campionato tra i più difficili dal punto di vista tattico. Difficoltà dunque più che comprensibili, ma è innegabile che da lui tutti si aspettavano molto di più.

PAZIENZA E FIDUCIA - Cosa deve fare il Milan per rilanciarlo? Secondo la Rosea, le parole d'ordine devono essere due: pazienza e fiducia. Pazienza perchè va aspettato come per esempio è stato aspettato Sandro Tonali. Fiducia perchè solo giocando con continuità potrà capire sempre di più il calcio italiano e il gioco di Pioli. Poi si sa che per un attaccante il gol vuol dire tantissimo e quindi potrebbe bastare una semplice rete per sbloccarsi.