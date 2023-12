Gazzetta - Milan da riparare: due nomi per gennaio, uno in attacco e uno in difesa

vedi letture

Il Milan è da riparare. D'altronde se la sessione di mercato di gennaio è anche detta "finestra di riparazione", un motivo ci sarà. Una riparazione che va letta in due sensi. Il primo è quello classico, aggiustare qualcosa che si è rotto: in questo caso la difesa del Milan, che ha il solo Tomori come unico superstite. Il secondo è nel senso di rimediare agli errori fatti, ovvero non aver preso un'alternativa a Giroud adeguata. Per questo se l'affondo su un difensore a gennaio da parte del Milan è obbligato, quello su un attaccante è molto probabile.

Obiettivo numero uno

Come scrive la Gazzetta dello Sport, per l'attacco l'obiettivo numero uno rimane Jonathan David, attaccante canadese del Lille. L'iniziale valutazione del giocatore si attestava addirittura sui 60 milioni ma un rendimento non troppo eccelso in questa prima parte di stagione e soprattutto la scadenza del contratto fissata per il 2025, faranno sicuramente abbassare il prezzo. Al momento la cifra richiesta si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di euro, un prezzo ancora molto elevato ma se la quotazione dovesse ancora abbassarsi il club rossonero entrerebbe in scena, senza troppi complimenti. David è un profilo perfetto: giovane ma già con un'ottima esperienza alle spalle. In più anche il canadese, come Okafor, può essere impiegato anche da seconda punta e per questa ragione si integrerebbe bene con il resto della squadra.

Prestito

In difesa, invece, il nome che sembra essere il più gettonato al momento, è quello di Jakub Kiwior, difensore polacco che all'Arsenal trova poco spazio. Nel caso specifico il Milan punta alla soluzione in prestito ma sarebbe anche la più vantaggiosa in termini di rendimento: Kiwior ha giocato nello Spezia e conosce già la Serie A, un fattore che va considerato. Il piano B rimane Matteo Gabbia che al momento è in prestito al Villarreal e che potrebbe anche essere richiamato alla casa base dalla dirigenza rossonera. C'è anche il nome di Lloyd Kelly con il Bournemouth che non sembra incline a cederlo a gennaio, con sei mesi d'anticipo sulla sua scadenza del contratto. Sull'inglese, dunque, il Milan potrebbe affondare il colpo nel corso dell'estate prossima.