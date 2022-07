Gazzetta - Milan-De Ketelaere, ci siamo quasi: il belga ha salutato il Bruges, si può chiudere già nelle prossime 24-48 ore

MilanNews.it

Sono ore decisive per il passaggio di Charles De Ketelaere al Milan: il trequartista belga, che ieri non è sceso in campo nemmeno un minuto nella Supercoppa del Belgio, a fine partita ha salutato i tifosi del Bruges ed ora è pronto a volare per Milano. L'affare dovrebbe chiudersi nelle prossime 24-48 ore. Stefano Pioli avrà così un nuovo importante innesto per aumentare la qualità della sua trequarti.

NUOVO RILANCIO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nella giornata di oggi riprenderanno i contatti tra i due club per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Per convincere il Bruges, il Milan è pronto ad aumentare la sua ultima offerta da circa 30 milioni di euro complessivi: i rossoneri dovrebbero aumentare in particolare la parte relativa ai bonus, così da avvicinarsi ai 35 milioni che chiedono dirigenti della squadra belga.

VOGLIA DI MILAN - Decisiva in questa vicenda è certamente la volontà del giocatore fin da subito che ha messo il Diavolo in cima alle sue preferenze. Su De Ketelaere c'è anche il fortissimo interesse del Leeds che ha messo sul piatto da tempo 37 milioni più bonus, ma non è una destinazione gradita al giovane trequartista belga che spinge per il trasferimento in rossonero e non vede l'ora di salire sul volo per Milano. Siamo ormai all'ultima curva, manca davvero poco alla chiusura di questa trattativa che porterà al Milan uno dei talenti più cristallini di tutto il calcio europeo.