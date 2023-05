Gazzetta - Milan, De Ketelaere pre-convocato per l’Europeo U21: un'opportunità importante per tornare il vero Charles

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La stagione di Charles De Ketelaere potrebbe non chiudersi con la fine del campionato italiano e gli impegni della Nazionale A del Belgio contro Austria ed Estonia: il trequartista rossonero è stato infatti pre-convocato dalla squadra belga Under 21 per gli Europei di categoria in programma in Romania e Georgia tra fine giugno e i primi di luglio. La comunicazione è già arrivata anche a Casa Milan e nell'elenco è presente anche un altro giocatore milanista, vale a dire Aster Vranckx.

STAGIONE DELUDENTE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la stagione di De Ketelaere è stata ben al di sotto delle aspettative: arrivato la scorsa estate a Milanello dal Bruges dopo una trattativa infinita, il belga non è mai esploso, anzi con il passare del tempo ha perso il posto da titolare e in questo finale di stagione sta trovando pochissimo spazio. In via Aldo Rossi non hanno intenzione di venderlo durante il prossimo mercato estivo, ma la speranza è che la seconda stagione rossonera sia ricca di soddisfazioni, un po' come è successo a Leao e a Tonali.

OCCASIONE IMPORTANTE - E un "aiuto" importante potrebbe arrivare proprio dell'Europeo Under 21, che rappresenta una vetrina internazionale nella quale CDK potrà mettersi in mostra e ritrovare la fiducia persa in questo suo primo anno al Milan. Per Charles sarà una grande opportunità per convincere ancora di più Stefano Pioli di puntare su di lui anche nella prossima stagione. Prima però ci sono ancora due partite da giocare con la maglia del Diavolo, nelle quali i rossoneri dovranno conquistare il pass per la prossima Champions League.