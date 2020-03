Gazzetta - Milan, difesa in bilico: quattro scadenze tra 2021 e 2022, bisogna ridiscutere i contratti

La difesa, nonostante gli alti e bassi, è un punto di forza di questo Milan. È strano dirlo, vista la classifica dei rossoneri, ma il reparto guidato da Romagnoli resta uno dei migliori del torneo (il sesto, per la precisione). Sono poche, infatti, le squadre che hanno fatto meglio e incassato meno gol. Ma c’è un problema.

SCADENZE - Come riporta La Gazzetta dello Sport, da qui al 2022 c’è più di mezza difesa in scadenza. A partire proprio da Romagnoli. Il capitano ha ancora due anni di contratto, quindi in teoria ci sarebbe tutto il tempo per discutere di un eventuale prolungamento, ma bisogna evitare di arrivare troppo a ridosso della dead line come sta succedendo con Gigio Donnarumma. Il fondo Elliott, dunque, con Gazidis in prima linea, dovrà definire a breve budget e progetto sportivo per la prossima stagione, facendo il punto con Mino Raiola, agente di Romagnoli.

PIANIFICARE - Ma il discorso non vale soltanto per il capitano. Nel 2022, infatti, scadranno anche i contratti di Conti e Calabria, ovvero entrambi i terzini destri, mentre la prossima estate (giugno 2021, come Donnarumma) sarà la volta di Musacchio, che ha perso il posto da titolare e che potrebbe avere più di una perplessità sul suo futuro in rossonero. Insomma, bisogna pianificare. E bisogna farlo adesso.