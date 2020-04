Gazzetta - Milan, Donnarumma tra cuore e testa: Gigio ama i colori rossoneri, ma per il rinnovo è tutto fermo

Con il campionato fermo e in attesa di capire se e quando si potrà a tornare a giocare, in questo momento diversi giocatori stanno riflettendo sul loro futuro in vista della prossima stagione. Tra questi c'è sicuramente anche Gianluigi Donnarumma, il cui contratto con il Milan scade nel 2021, ma da qui all'estate il portiere e il club di via Aldo Rossi dovranno decidere cosa fare perchè uno come Gigio non può assolutamente arrivare a scadenza.

GIGIO AL BIVIO - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Donnarumma non ha mai nascosto il suo amore per i colori rossoneri: Gigio si sente milanista dentro da sempre e quindi difendere i pali della porta del Diavolo è stato per lui un sogno che è diventato realtà. Un grande portiere come lui potrebbe però ambire senza dubbio anche a società molto più competitive del Milan e per questo nelle prossime settimane Gigio dovrà decidere se ascoltare ancora il cuore come tre anni fa e rinnovare oppure se seguire la testa e andare in qualche top club.

RINNOVO FERMO - I discorsi per il suo prolungamento sono però al momento fermi, anche a causa dell'emergenza coronavirus che ha condizionato il mondo del calcio: la volontà del Milan è quella di proseguire il rapporto con Donnarumma, ma in via Aldo Rossi sanno bene che, senza il rinnovo alla fine di questa stagione, l'unica soluzione è la sua cessione, dalla quale i rossoneri possono ricavare un plusvalenza importante (se prima la richiesta era di 50 milioni di euro, ora dopo l'emergenza Covid-19 il suo prezzo potrebbe scendere intorno ai 25-30 milioni di euro).