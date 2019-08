Gazzetta - Milan, Donnarumma verso la permanenza. Ma a settembre si dovrà parlare subito del rinnovo

Gigio Donnarumma sembrava essere il primo sacrificato sul mercato e invece, nonostante l'interesse di alcuni top club come PSG e Manchester United, alla fine il suo futuro sarà colorato ancora di rossonero: il giovane portiere milanista dovrebbe infatti restare al Milan e difendere i pali della porta della nuova formazione di Marco Giampaolo.

NIENTE ADDIO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che anche la cessione di Plizzari al Livorno suona come una conferma indiretta sul fatto che Donnarumma, salvo clamorose sorprese, non lascerà il club di via Aldo Rossi. Magari negli ultimi giorni di mercato, potrebbe spuntare qualche società in cerca di un portiere di prima fascia, ma ora come ora non sembra esserci più i presupposti per la partenza di Gigio che intanto continua a lavorare con serenità e tranquillità a Milanello.

SCADENZA 2021 - Se le cose non dovessero cambiare da qui alla fine del mercato estivo, è chiaro che da settembre in poi i dirigenti milanisti dovranno affrontare il tema del contratto di Donnarumma che scade nel 2021: come riporta sempre la Rosea, il club di via Aldo Rossi non può infatti permettersi di veder diminuire il valore del cartellino con l’avvicinarsi della scadenza. Il prolungamento di Gigio, che guadagna già 6 milioni di euro a stagione, diventerà quindi una priorità, ma a quali condizioni? La questione si preannuncia già piuttosto complicata.