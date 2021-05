Gazzetta - Milan, Donnarumma vuole restare ma ci sono ostacoli. E Raiola chiede una maxi commissione

Poco più di un mese alla scadenza naturale del contratto. Il prossimo 30 giugno, in attesa di capire e scoprire come si evolverà la questione, Donnarumma diverrà uno svincolato. Il futuro del portiere rossonero è un rebus: il Milan vorrebbe ovviamente confermarlo in rosa, ma la situazione è tutt’altro che semplice. In questo spinoso puzzle, infatti, sono davvero tanti (troppi!) i pezzi da incastrare.

COMMISSIONE - Sullo sfondo ci sono le voci di mercato che vogliono Gigio già in parola con la Juventus o addirittura con il Barcellona, ma al momento l’unica offerta sul tavolo di Raiola è quella del Milan, che ha prospettato al giocatore un ricco contratto da 8 milioni di euro netti all’anno. L’entourage di Donnarumma continua a chiederne almeno 10, ma c’è un altro ostacolo da superare: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Raiola avrebbe chiesto una maxi commissione (si parla addirittura di 20 milioni).

GLI ALTRI NODI - Donnarumma resterebbe volentieri al Milan, club che lo ha cresciuto e lanciato, ma al momento non sembrano esserci le condizioni per chiudere l’accordo. Detto dell’ingaggio e delle pretese altissime di Raiola, va definita anche la lunghezza del nuovo legame: secondo l’agente di Gigio, che vorrebbe inserire anche una clausola rescissoria relativamente bassa, non si deve andare oltre un biennale, mentre la società milanista firmerebbe volentieri per altri cinque anni.