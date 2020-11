Gazzetta - Milan, dopo Pioli anche Murelli positivo: in panchina a Napoli ci sarà Bonera

Il Covid-19 ha colpito ancora in casa rossonera, questa volta lo staff tecnico che, nel giro di un paio di giorni, ha visto la positività prima di Stefano Pioli e poi quella del suo vice Giacomo Murelli. Chi guiderà dunque il Milan nella trasferta di domenica sera contro il Napoli? Il club di via Aldo Rossi ha deciso ieri di affidare momentaneamente la panchina milanista a Daniele Bonera, ex difensore e attualmente collaboratore tecnico di Pioli.

DEBUTTO CONTRO GATTUSO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che accanto a lui ci sarà Davide Lucarelli, collaboratore storico dell'allenatore parmigiano. Per Bonera, che due mesi fa ha conseguito il patentino Uefa Pro a Coverciano, si tratta ovviamente del debutto in panchina, che avverrà contro un suo grande ex compagno di squadra come Rino Gattuso: i due insieme, con la maglia del Milan, hanno vinto tantissimo, ma domenica si affronteranno per la prima volta da rivali alla guida di una squadra.

LA FIDUCIA DI PIOLI - Nella giornata di ieri, Bonera ha diretto l'allenamento e chi lo ha visto da vicino parla di una persona emozionata, ma ben calata nel ruolo. Pioli, che è in isolamento, segue in diretta da casa il lavoro dei suoi ragazzi, così come sarà collegato con la panchina milanista domenica sera. Ovviamente sarà lui a scegliere la formazione e a prendere le decisioni più importanti anche durante il match, ma ha massima fiducia nel suo staff e dunque in Daniele Bonera.