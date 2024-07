Gazzetta - Milan, doppio colpo in attacco: subito Morata, poi tentativo per Abraham

Per mesi e settimane si è parlato del grande attaccante che il Milan doveva prendere dopo la decisione di Olivier Giroud di andare a giocare negli Stati Unti. Ora lo scenario però sembra essere cambiato e i rinforzi nel reparto offensivo milanista potrebbe essere due: il primo è Alvaro Morata, il secondo potrebbe invece essere Tammy Abraham. A questi va aggiunto poi Luka Jovic a cui il Diavolo ha già deciso di prolungare il contratto.

IN ARRIVO MORATA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, subito dopo la finale dell'Europeo di domani sera tra Spagna e Inghilterra, il capitano spagnolo dirà il suo sì definitivo al Milan. Inizialmente il club di via Aldo Rossi aveva proposto all'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha una clausola rescissoria da 13 milioni di euro, un accordo di tre anni, ma alla fine ha deciso di andare incontro al giocatore e ha messo sul piatto un contratto quadriennale da 4,5 milioni a stagione. Per ora Morata è concentrato solo sulla finale dell'Europeo, ma lunedì è il giorno in cui è attesa la risposta alla proposta rossonera.

TEMPI PIÙ LUNGHI - Se lo spagnolo è un affare immediato, per Abraham i tempi sarebbero inevitabilmente più lunghi. E' vero che è in uscita alla Roma, ma i giallorossi per il momento non intendono svenderlo. Con il passare dei giorni però le condizioni potrebbero cambiare e le pretese giallorosse diventare meno impegnative. Un'ipotesi potrebbe essere l'inserimento da parte del Milan di una contropartita tecnica: si è vociferato di uno scambio con Jovic, ma ad oggi non ci sono le condizioni. Okafor o Saelemaekers? Per ora sono solo ipotesi.