Gazzetta - Milan, doppio forfait: Rebic e Origi torneranno dopo la sosta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Se su Ante Rebic si respirava già pessimismo nei giorni scorsi, lo stop di Divock Origi è stato più inaspettato: i due giocatori salteranno infatti sia il match di domani sera contro la Dinamo Zagabria in Champions League, sia lo scontro diretto in campionato contro il Napoli. Per queste due sfide importantissime, Stefano Pioli avrà quindi a disposizione come centravanti solo Olivier Giroud, che sarà quindi costretto agli straordinari.

ORIGI IN BELGIO - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, a Milanello si auguravano di recuperare almeno Origi e invece la novità di ieri è che il giocatore è volato in Belgio per curarsi (clicca qui per leggere l'anticipazione di ieri di Milannews.it). Il problema è un riacutizzarsi dell’infortunio alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori nel finale della scorsa stagione e che poi gli ha praticamente fatto saltare tutto il pre-campionato con il Milan. Divock verrà in carico dallo staff sanitario della sua nazionale, di comune accordo con quello del club di via Aldo Rossi. Non dovrebbe trattarsi comunque di nulla di serio, il centravanti belga tornerà a disposizione di Pioli dopo la sosta (l'1 ottobre c'è Empoli-Milan).

REBIC A OTTOBRE - Potrebbe servire invece un po' di più per rivedere in campo Ante Rebic, il quale si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una piccola ernia discale. Il problema è in via di risoluzione e per fortuna non dovrebbe essere necessario intervenire chirurgicamente. Servirà però un po' di tempo prima di riaverlo a disposizione di Pioli: appuntamento a ottobre per l'attaccante croato che, una volta concluse le cure, avrà bisogno di robusta fase di riatletizzazione.