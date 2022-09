ESCLUSIVA MN - Origi volerà in Belgio per curare il problema al tendine: i dettagi

MilanNews.it

Divock Origi ha saltato la partita di sabato sera contro la Sampdoria a seguito di un fastidio emerso tra la sera di venerdì e la mattina di sabato, visto che aveva effettuato per intero la rifinitura pre gara e sarebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto, come ha confermato Stefano Pioli nel corso delle interviste post gara. Non sarà a disposizione contro il Napoli.

Nonostante il giocatore sia clinicamente guarito da tempo dall’infortunio rimediato con il Liverpool prima della finale di Champions League e si allena da un mese con il gruppo, accusa saltuariamente infiammazioni o indurimenti del tendine.

MilanNews.it ha appreso che vista la concomitanza della pausa per le nazionali, dove il giocatore sarebbe stato convocato e con il mondiale alle porte, è stato deciso di mandare Origi in Belgio dove effettuerà un lavoro specifico e sarà seguito anche dai medici della nazionale, gli stessi che avevano iniziato il percorso di recupero post infortunio della scorsa primavera.

Il Milan seguirà lo sviluppo del programma di lavoro di Origi con la presenza in loco di membri del proprio staff medico durante la sosta e ci sarà una piena condivisione tra il club e la nazionale belga, visti anche gli ottimi rapporti tra i due staff medici.

Divock resterà il Belgio per il tempo strettamente necessario per effettuare questa tipologia di lavoro specifico.