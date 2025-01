Gazzetta - Milan, doppio piano per l'attacco: una punta in prestito (da Felix e Torres a Zirkzee e Hojlund) o tutto su Gimenez

Il Milan nelle prossime ore dovrebbe definire l'arrivo di Kyle Walker dal Manchester City, ma il mercato di gennaio del Diavolo non si fermerà al difensore inglese. I rossoneri sono al lavoro per rinforzare anche gli altri reparti, tra cui l'attacco dove manca un giocatore di spessore che possa garantire un numero importante di gol. E chi potrebbe quindi arrivare a Milanello?

UN ATTACCANTE IN PRESTITO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, in via Aldo Rossi ci sono due piani alternativi: il primo prevede di andare a prendere un attaccante in prestito per sei mesi e in quest'ottica il nome caldo al momento è quello di Joao Felix del Chelsea. Attenzione però a quello che succederà nei prossimi giorni al Manchester United: se dovesse arrivare un nuovo centravanti, infatti, i Red Devils potrebbero decidere di cedere uno tra Zirkzee e Hojlund. Da non scartare poi anche l'opzione Ferran Torres che sta trovando poco spazio al Barcellona e per questo sarebbe felice di cambiare squadra.

TUTTO SU GIMENEZ - Il secondo piano invece prevede di anticipare di fatto il grande investimento estivo che il Milan farà per prendere un grande attaccante. I soldi per questo colpo devono però arrivare da una cessione: negli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile addio di Fikayo Tomori, destinazione Juventus per 30 milioni di euro, ma il difensore inglese non ha intenzione di lasciare il Diavolo a gennaio. Serve quindi un'altra partenza e in questo senso va tenuta d'occhio la situazione di Strahinja Pavlovic che sta giocando poco in rossonero. Le risorse ottenute dall'eventuale cessione del serbo potrebbero quindi essere dirottate poi sul cartellino di una punta e un nome che piace particolarmente in via Aldo Rossi è quello di Santiago Gimenez, centravanti messicano con passaporto italiano che milita nel Feyenoord.