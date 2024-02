Gazzetta - Milan, doppio rientro: Kalulu e Calabria ok per l'Atalanta. Tomori tornerà contro la Lazio

La difesa del Milan sarà finalmente al completo molto presto. E così, con tutti a disposizione, Stefano Pioli spera di risolvere il problema dei troppi gol subiti. Ieri da Milanello sono arrivate ottime notizie su Pierre Kalulu, Davide Calabria e Fikayo Tomori, i quali hanno lavorato tutti e tre in gruppo e quindi sono ad un passo dal tornare in campo.

RIECCO KALULU - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il centrale francese e il terzino italiano saranno i primi a rientrare e, salvo sorprese, dovrebbero essere tra i convocati per la sfida casalinga di domani sera contro l'Atalanta. Kalulu manca da diversi mesi ed è un recupero importante visto che può giocare sia in mezzo alla difesa che sulla fascia. L'ex Lione si era infortunato gravemente il 29 ottobre durante Napoli-Milan, quando riportò una lesione tendinea e qualche giorno dopo fu anche operato. Ora, dopo quattro lunghi mesi, è pronto a rientrare.

CALABRIA E TOMORI OK - Contro l'Atalanta si rivedrà poi almeno in panchina anche Davide Calabria, out per un problema muscolare rimediato durante Milan-Napoli di due settimane fa. Servirà invece qualche giorno in più a Tomori che dovrebbe invece tornare a disposizione venerdì prossimo per la trasferta di Roma contro la Lazio. L'inglese non gioca dallo scorso 22 dicembre quando si infortunò contro la Salernitana. Con questi tre rientri, Pioli spera di arginare almeno in parte l'emergenza dei troppi gol subiti.