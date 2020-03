Gazzetta - Milan, due idee per il dopo-Gigio: piacciono Meret e Musso

Nelle prossime settimane, il primo nodo da sciogliere in casa rossonera è certamente il futuro di Gigio Donnarumma: il giovane portiere rossonero ha il contratto che scade nel 2021, ma per il momento non sembrano arrivare segnali molto positivi in merito al suo rinnovo. Se non dovesse prolungare, il Milan potrebbe essere costretto a cederlo questa estate per evitare di perderlo poi a zero l'anno successivo.

MUSSO - In caso di addio, secondo La Gazzetta dello Sport, sono due i profili che piacciono al Milan, vale a dire Juan Musso e Alex Meret. Il portiere dell'Udinese ha 25 anni e sta giocando una grande stagione con i friulani, tanto da aver attirato l'attenzione di diversi club: tra questi c'è anche l'Inter e quindi nei prossimi mesi potrebbe scatenarsi un derby di mercato molto interessante per l'estremo difensore argentino.

MERET - Per quanto riguarda Meret, da quando è arrivato Gattuso sulla panchina azzurra, il giovane portiere ha perso il posto da titolare e per questo in estate potrebbe cercare una nuova squadra. L'ex Udinese e Spal, che fra pochi giorni compirà 23 anni e dunque è in piena età Elliott, è uno dei giovani portieri italiani più interessanti e fa già parte del giro della Nazionale di Mancini.