Gazzetta - Milan, è ora di prendere il 9. Sfumato Zirkzee, restano due soluzioni

Il Milan continua la ricerca del suo nuovo numero 9. Sfumato Joshua Zirkzee, in procinto di firmare per il Manchester United, sarebbero due le soluzioni rimaste sulle quali la dirigenza rossonera potrebbe andare a puntare: Romelu Lukaku ed Alvaro Morata. Mentre per il belga la situazione resta invariata, senza novità concrete, considerata anche la forte concorrenza del Napoli, per lo spagnolo le cose starebbero invece prendendo una piega, si spera, diversa in positivo, considerato il fatto che sarebbe addirittura sceso in campo Zlatan Ibrahimovic in persona per riuscire a concludere il prima possibile l'affare.

ZIRKZEE VERSO LO UNITED: MILAN, È ORA DI PRENDERE IL 9 - Il tempo è scaduto, la stagione sta iniziando, e non è ammissibile per i tifosi che all'8 di luglio il Milan non abbia ancora il suo nuovo numero 9. La pazienza è finita, non che ci sia mai stata, motivo per il quale la dirigenza ha l'obbligo di darsi una mossa considerato anche il fatto che la priorità assoluta dell'estate rossonera, Joshua Zirkzee, sta sfumando per colpa del Manchester United. L'attaccante olandese, infatti, è in procinto di firmare con i Red Devils, che nella giornata di ieri hanno dato un'accelerata importante alle trattative dicendosi disposti a pagare le commissioni richieste da Kia Joorabchian perché ritenute idonee nel costo complessivo del giocatore, cosa che invece il Milan si è sempre rifiutato di fare per una questione di principio. A fronte di questo c'è il serio rischio che ora le cosa possano vivere un ulteriore momento di stallo, ma dalle parti di via Aldo Rossi sono consapevoli che è giunta l'ora di prendere il nuovo numero 9, con i nomi di Lukaku e Morata in cima alla lista.

LUKAKU O MORATA? SCELTA FATTA - Le due alternative a Joshua Zirkzee sono Romelu Lukaku ed Alvaro Morata, ma su chi dei due il Milan punterà? Considerata la narrazione degli scorsi giorni la risposta è scontata, visto che sarebbe lo spagnolo la prima scelta del Diavolo ora per l'attacco. Stando a La Gazzetta dello Sport, il Milan si ritrova costretto però a rispettare i limiti imposti dal classe '92: prima l'Europeo e poi tutto il resto, motivo per il quale il Diavolo non è ancora stato in grado di affondare il colpo finale. Il buon esito della trattativa dipenderà molto dalla disponibilità di Morata, che dopo aver giurato amore all'Atletico Madrid si è leggermente tirato indietro in un'intervista rilasciata ad una nota emittente nazionale negli scorsi giorni. Considerata poi la clausola da 13 milioni di euro presente nel contratto del giocatore, il Milan dovrà dunque trattare non con l'Atletico Madrid bensì direttamente con Morata, al quale verrò chiesto di accettare un piccolo sconto sull'ingaggio. E Lukaku? Il tutto dipenderà da cosa succederà a Napoli, visto che il rapporto viscerale con Antonio Conte attrae Big Rom all'ombra del Vesuvio.