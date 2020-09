Gazzetta - Milan, ecco Hauge: Pioli ha una nuova freccia. Sarà a disposizione contro lo Spezia

Su di lui c'erano diversi club, tra cui anche il Manchester United, ma alla fine l'ha spuntata il Milan che si è assicurato le prestazioni di Jens Petter Hauge. Il giovane norvegese è sbarcato ieri in Italia e oggi, dopo aver svolto le visite mediche e aver ottenuto l'idoneità sportiva, andrà a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi cinque anni.

IN CAMPO CONTRO LO SPEZIA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, purtroppo per Pioli, Hauge non potrà salire sull'aereo che oggi pomeriggio porterà il Milan in Portogallo in vista dei playoff di domani contro il Rio Ave, ma non bisognerà aspettare molto per vederlo in campo con la maglia rossonera: l'attaccante norvegese sarà infatti convocato già per il match di campionato di domenica contro lo Spezia a San Siro.

IDEALE PER IL 4-2-3-1 - Pioli avrà così a disposizione una nuova freccia per il suo attacco: Hauge è ideale per il 4-2-3-1 milanista visto che può giocare su entrambi le fasce ed eventualmente anche da trequartista alle spalle della prima punta. Qualche giorno fa si vociferava della possibilità di lasciarlo fino a dicembre al Bodo/Glimt, ma adesso sembra destinato a restare a Milano fin da subito. E domenica potrebbe essere già in campo con la sua nuova maglia.