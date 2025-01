Gazzetta - Milan, ecco l'offerta per Rashford: ora si attende la risposta dello United. Anche Walker aspetta...

Nella giornata di ieri c'è stata una conference call tra l'ad rossonero Giorgio Furlani e il collega del Manchester United Omar Berrada per parlare di Marcus Rashford. Il club rossonero ha fatto la sua offerta per l'attaccante inglese: il Diavolo è infatti pronto a prenderlo in prestito fino a fine stagione pagando più o meno la metà dello stipendio netto che è rimasto da saldare in questo 2024-25, val a dire circa sette milioni di euro netti.

RISPOSTA A BREVE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che gli inglesi hanno fatto sapere che valuteranno la proposta milanista e daranno una risposta il prima possibile. Non è stata fissata una scadenza, ma in via Aldo Rossi sperano di riceverla al massimo entro il week-end. Lo United sa bene di avere un problema in casa da risolvere e per questo sa bene che Rashford deve cambiare squadra. Su di lui ci sono però anche altre squadre come Borussia Dortmund, Tottenham, Barcellona e Monaco e per questo i Red Devils potrebbero anche temporeggiare un po' nella speranza di ricevere un'offerta migliore.

ANCHE WALKER IN ATTESA - Il Milan è quindi in attesa, così come Kyle Walker, altro obiettivo di mercato del Diavolo. Entrambi, si sa, non possono arrivare perchè può essere tesserato solo un giocatore inglese e quindi l'eventuale arrivo a Milanello di Rashford escluderebbe quello del terzino del Manchester City. La dirigenza rossonera e Sergio Conceiçao concordano in questo momento sulla necessità di rinforzare il reparto avanzato più che la difesa, ma l'operazione Walker merita grande attenzione perchè la pista non è assolutamente chiusa. O almeno non lo sarà fino a quando non arriverà il sì dello United per Rashford. Sempre se arriverà...