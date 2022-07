Gazzetta - Milan, ecco l'ultima offerta per De Ketelaere: 32 milioni. Entro 48 ore la risposta del Bruges, c'è fiducia

MilanNews.it

Alla fine il blitz di Paolo Maldini e Frederic Massara in Belgio c'è stato e ieri ha prodotto un ulteriore passo in avanti verso Charles De Ketelaere. L'accordo definitivo non c'è ancora, serviranno altri contatti nelle prossime ore per arrivare alla tanto attesa fumata bianca, ma, come dichiarato anche dal dt rossonero al ritorno a Milano ieri sera, c'è fiducia di arrivare ad un'intesa.

ULTIMA OFFERTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che non si andrà oltre la fine di questa settimana: il Milan ha fretta di chiudere e ha presentato la sua ultima offerta da 32 milioni di euro, bonus compresi. Vedremo se basterà a convincere il Bruges a dare il via libera alla cessione, altrimenti la trattativa si chiuderà qui perchè il club di via Aldo Rossi ritiene di aver fatto una proposta molto ricca e non ha assolutamente intenzione di fare ulteriori rilanci.

SPRINT FINALE - Nel giro delle prossime 48 ore, i rossoneri vogliono una risposta dal club belga. Intanto, De Ketelaere resta in attesa e spera che il Bruges concede un piccolo sconto e possa finalmente accettare l'offerta milanista. Lui non ha mai nascosto di volere solo il Milan e di non essere interessato al trasferimento al Leeds, cioè l'altro club che ha messo gli occhi su di lui e che si è anche già mosso concretamente con un'offerta da 37 milioni. Siamo arrivati allo sprint finale di questa lunga corsa: potrebbe essere il week end per festeggiare un grande colpo o quello per mettere fine a questa trattativa e spostarsi su altri profili alternativi.