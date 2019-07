Gazzetta - Milan, ecco Leo e Leao: la "strana coppia" oggi a Milano, visite e firme

È in arrivo la "strana coppia". Così La Gazzetta dello Sport definisce il tandem Leao-Duarte, entrambi pronti a sbarcare in Italia. I due arricchiranno la rosa del Milan: il giovane centravanti portoghese è atteso alla Malpensa - con un volo proveniente da Lisbona - in tarda mattinata, ma anche il brasiliano è in arrivo. Le visite mediche sono già programmate, così come la conferenza stampa di presentazione.

PERSONALITA’ - La strana coppia, dicevamo. Un attaccante più alto del difensore centrale, due nomi simili (Leao e Leo), età non diversissime (20 anni il primo, 23 il secondo). Duarte è considerato un buon centrale, veloce e pratico, anche se non eccellente dal punto di vista della tecnica. Ha personalità, ma gli manca - dicono dal Brasile - capacità di concentrazione continua e questo è un lato da migliorare. Tuttavia, resta un buon acquisto da dieci milioni.

TALENTO - Gode di ben altra considerazione in Europa Rafael Leao, un metro e 88 di velocità e tecnica. Il Milan ha investito qualcosa come 30 milioni sul portoghese, per il quale parlano i dati della prima stagione francese: 8 gol in 24 presenze in Ligue 1, uno ogni 162 minuti. Pochi alla sua età sono stati così efficaci nei cinque campionati europei più importanti.