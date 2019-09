Gazzetta - Milan ed Emirates trattano il rinnovo fino al 2025, ma i rossoneri stanno sondando anche altri marchi

Milan ed Emirates stanno discutendo da diverse settimane il rinnovo della sponsorizzazone che, iniziata nel 2010, scade nel 2020: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, le parti si stanno infatti parlando per capire i margini di manovra e se c'è la possibilità di prolungare il rapporto ormai quasi decennale.

RINNOVO O NUOOVO SPONSOR? - Nei prossimi mesi può succedere di tutto, compreso l'ingresso di un altro marchio: la Rosea riferisce infatti che, parallelamente al dialogo con Emirates, l'ad milanista Ivan Gazidis sta sondando anche altre marchi che potrebbe finire sulla maglia del Milan. Il club rossonero, che al momento incassa dalla compagnia aerea di Dubai 14 milioni annui di parte fissa più una parte variabile legata ai risultati sportivi (si può arrivare anche a circa 20 milioni di euro), è al lavoro per provare ad aumentare l’importo della parte fissa e prolungare l'accordo fino al 2025, anche se l’estromissione dalle coppe europee rende tutto più complicato.

PIU' RICAVI - Elliott, fin dal primo giorno in cui ha fatto il suo ingresso nel Milan, ha sempre dichiarato che uno dei primi obiettivi è quello di aumentare i ricavi anche grazie ovviamente a nuovi sponsor. E in questa direzione sta lavorando l'ad Gazidis che deve cercare di aumentare in fretta le entrate nelle casse della società di via Aldo Rossi.