Gazzetta - Milan, emergenza infortuni in vista della Juventus: anche Musacchio e Calhanoglu sono in dubbio

Sembra fatto apposta, ma più ci si avvicina alla sfida di domenica contro la Juventus e più si allunga la lista degli infortunati in casa rossonera. Ieri sera contro il Betis in Europa League, Rino Gattuso ha dovuto effettuare due sostituzioni per problemi fisici: prima Musacchio è stato costretto ad abbandonare il campo in barella dopo un duro scontro con Kessie, mentre nel finale Calahnoglu è uscito zoppicando dal terreno di gioco a causa di un problema al piede. Le loro condizioni verranno valutare nelle prossime ore, ma la loro presenza contro i bianconeri è in dubbio.

POCO TEMPO - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole del post-partita di Rino Gattuso che spera di recuperare entrambi per la supersfida di domenica sera: "Mateo è un sudamericano duro, ci ho parlato e conoscendo il suo temperamento sono certo che farà di tutto per esserci domenica, Calha ha subito un’altra botta sul collo del piede. L’ematoma lo sta limitando, speriamo di non perderlo con la Juve come era successo a Udine dopo che era uscito col Genoa". Al big-match contro la Juventus mancano solo due giorni e quindi c'è davvero pochissimo tempo per recuperare.

SPERANZA PIPITA - Al momento, oltre ai lungodegenti Biglia e Caldara, in vista di domenica nella lista degli indisponibili ci sono anche Calabria, Bonaventura e Higuain: la speranza di Gattuso è quella di recuperare almeno uno di loro, magari l'argentino che è il grande ex della sfida e che ha grande voglia di riscatto nei confronti della Juventus. Chi dovrà invece dovrà stare ai box a lungo è purtroppo Lucas Biglia, il quale ieri è stato operato al polpaccio e rientrerà in campo solo tra quattro mesi.