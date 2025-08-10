Allegri vorrebbe un difensore italiano: Comuzzo primo nome della lista. Il Milan punta a chiudere oggi per Athekame

Matteo Moretto ha dato questo aggiornamento sul mercato del Milan in difesa in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Dopo l'uscita di Thiaw, il Milan dovrà prendere un nuovo difensore centrale. Allegri lo vorrebbe italiano. Ad oggi il primo nome, quello che il Milan aveva già contattato prima di chiudere l'affare Thiaw con il Newcastle, è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina. Vedremo se ci potrà essere un'accelerata già in questa settimana. Dopo la chiusura della trattativa per Thiaw, diversi difensori centrali sono stati proposti al Milan. Il Diavolo vuole decidere con calma, ma mi aspetto che nel corso della prossima settimana si arrivi al dunque. Ribadisco che il primo nome della lista del Milan è Comuzzo".

Sulla trattativa con lo Young Boys per il terzino destro Zachary Athekame, invece, Moretto ha dichiarato: "Il Milan punta a chiudere oggi per Athekame così che il giocatore possa essere a Milano i primi giorni della prossima settimana. Vedremo se il piano dei rossoneri sarà confermato".