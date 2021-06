Gazzetta - Milan, entro 48 ore si chiude con Giroud. Poi il francese dovrà liberarsi gratis dal Chelsea

Il Milan ha deciso di accelerare i tempi per Olivier Giuroud: la trattativa tra il club di via Aldo Rossi e il centravanti francese procede infatti spedita e dovrebbe chiudersi entro le prossime 48 ore. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che le parti sono vicine a trovare un'intesa definitiva sul contratto del giocatore del Chelsea.

DISTANZA MINIMA - La differenza tra domanda e offerta è ormai minima (si balla tra i i 3,5 milioni netti a stagione e i 4) e "in soccorso" del Milan ci sarà il Decreto Crescita che permetterà al Diavolo di risparmiare il 50% sulle tasse. Anche per questo motivo, nonostante finora si sia sempre parlato di un biennale, i rossoneri stanno valutando la possibilità di offrirgli un terzo anno di contratto così da garantire la continuità dei due anni fiscali.

SOLO A COSTO ZERO - L'accelerazione per Giroud è certamente dovuta anche alle notizie non positive che arrivano in merito al recupero di Zlatan Ibrahimovic dal problema al ginocchio. L'accordo con il francese è sempre più vicino, ma per vederlo davvero a Milanello il giocatore dovrà liberarsi gratis dal Chelsea: il Milan non ha infatti nessuna intenzione di riconoscere indennizzi ai Blues e quindi l'affare, dopo il rinnovo unilaterale del contratto deciso dal club inglese, può andare in porto solo a costo zero.