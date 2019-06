Gazzetta - Milan, entro il weekend l'offerta per Torreira: Gazidis e la volontà del giocatore le carte rossonere

Lucas Torreira è l’obiettivo numero del Milan (e di Giampaolo) per il centrocampo. Non sarà un’operazione semplice, ma i rossoneri sembrano intenzionati a provarci. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, entro la fine della settimana ci sarà un contatto diretto tra i due club. Tra la società milanista e l’agente Betancourt, invece, il dialogo è già iniziato e proseguirà.

FATTORE GAZIDIS - Ovviamente, l’Arsenal non svenderà il suo playmaker. Per acquistarlo l’estate scorsa ha speso trenta milioni di euro e il valore del giocatore è cresciuto ulteriormente dopo una stagione vissuta da protagonista con la maglia dei Gunners. Tuttavia, le possibilità per trattare ci sono. E il Milan - scrive la Gazzetta - lo farà con due validi alleati. Il primo è Ivan Gazidis, per più di dieci anni amministratore delegato dell’Arsenal. Da Milano può sfruttare i contatti con Londra per agevolare la trattativa. Se c’è la possibilità di mediare è il mediatore perfetto.

RITORNO A CASA - L’altro alleato è lo stesso Lucas Torreira, il quale avrebbe già fatto sapere al suo manager di voler lasciare l’Inghilterra. Il giocatore sarebbe disposto a trasferirsi a Milano, dove ritroverebbe il suo mentore Giampaolo. È un desiderio suo - sottolinea la rosea - e della moglie italiana, che starebbe spingendo per un ritorno a "casa".