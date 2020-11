Gazzetta - Milan, finalmente il primo lampo di classe di Tonali: ora deve confermarsi

Il turnover deciso ieri da Stefano Pioli per la trasferta di Europa League in casa del Lille ha riguardato anche anche Franck Kessie, il quale è stato sostituito in mezzo al campo da Sandro Tonali. L'ex Brescia ha avuto così una nuova chance dal primo minuto e ha fatto finalmente vedere un primo lampo della sua classe: stiamo parlando della perfetta verticalizzazione per Rebic in occasione del gol di Castillejo.

IN CRESCITA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giovane regista milanista è apparso in crescita anche se è evidente che non sia ancora al top della forma. Dopo l’ultima deludente prestazione a San Siro sempre contro il Lille, Tonali ha fatto vedere ieri sera in Francia un raggio di luce da cui ripartire per provare a ritagliarsi più spazio in mezzo al campo anche nelle partite più importanti. Finora, il numero 8 rossonero sta trovando spazio soprattutto in Europa League, mentre in campionato Pioli continua a preferirgli sia Bennacer che Kessie (90' in panchina sia contro il Verona che contro il Napoli).

RUOLO DA PROTAGONISTA - Il percorso di adattamento e di crescita di Tonali sta proseguendo e sta iniziando a dare i suoi frutti: Pioli, fin dal primo giorno, ha predicato calma perchè non è facile per nessuno arrivare in un top club come il Milan e in una squadra con meccanismi ben oliati. La speranza in casa rossonera è che da Lille sia partita la sua rincorsa ad un ruolo sempre più da protagonista e che il lampo in occasione della rete di Castillejo sia solo il primo di una lunga serie.