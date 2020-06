Gazzetta - Milan, finalmente Theo: in campo con il Lecce, Pioli si aspetta una spinta da trascinatore

Ci sono giocatori che non hanno "sostituti", perché determinate caratteristiche ce l’hai o non ce l’hai. In altre parole, non ci s’inventa leader né tantomeno bomber. Basta vedere Theo Hernandez, uno dei pilastri della squadra di Pioli. Contro la Juve, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, la spinta del francese è mancata almeno quanto la presenza di Ibrahimovic, altro perno della squadra milanista. Calabria ha provato a interpretare al meglio il ruolo, ma non c’è stata storia.

TRASCINATORE - Per Theo, dunque, si avvicina finalmente il momento del ritorno in campo. Dopo il forfait (per squalifica) di Torino, l’esterno milanista è pronto a riappropriarsi la fascia mancina. In pochi mesi è riuscito a prendersi la scena, facendo innamorare il Milan e attirando su di sé l’interesse delle altre squadre europee. Ma i rossoneri non hanno intenzione di privarsi del giocatore. Pioli - manco a dirlo - si aggrappa a lui per provare mettere la freccia e risalire in zona Europa: come riporta La Gazzetta dello Sport, con Ibra molto probabilmente ancora fuori dai giochi, l’allenatore, alla ripresa della Serie A sul campo del Lecce, si aspetta una spinta da trascinatore proprio da Hernandez.

CORSA E GOL - Il Milan, dunque, non può fare a meno di Theo. Perché nessuno, nell’attuale rosa rossonera, ha la fisicità, la corsa e il coraggio nelle giocate di questo 22enne scartato dal Real Madrid e rilanciatosi grazie a una scommessa timbrata da Maldini. Pioli riparte da Hernandez, dalla sua voglia e - perché no! - dal suo fiuto del gol.