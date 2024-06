Gazzetta - Milan, Fofana è il nome giusto per il centrocampo. Bennacer in uscita?

La priorità del Milan è l'attaccante, ma durante il mercato estivo la rosa milanista andrà rinforzata anche in altre zone di campo, tra cui il centrocampo dove manca un mediano fisico da piazzare davanti alla difesa. Il nome giusto potrebbe essere quello di Youssouf Fofana del Monaco, il quale ha ancora un anno di contratto, ma nei giorni scorsi ha annunciato la sua volontà di lasciare la squadra monegasca.

VIA DAL MONACO - "Ho ancora un anno di contratto con il Monaco. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso" le parole di Fofana dal ritiro della Francia. Su di lui, oltre al Milan, ci sono anche la Juventus e alcuni club di Premier League.

BENNACER IN USCITA? - Per provare ad anticipare le altre pretendenti, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi avrebbe bisogno di un'uscita a centrocampo e l'indiziato numero uno è Ismael Bennacer che ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Al momento però non c'è nessuna trattativa per l'addio dell'algerino, il cui sogno è andare a giocare in Arabia Saudita in un futuro a medio-lungo termine.