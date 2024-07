Gazzetta - Milan forza quattro: Fofana, Emerson, Lukaku e Abraham

vedi letture

Con oggi è ufficialmente iniziata non solo la stagione 2024/25 ma anche il calciomercato, sessione nella quale il Milan cercherà di essere protagonista, proprio come un anno fa, andando a migliorare e rinforzare la rosa di Paulo Fonseca, all'esordio in quel di Milanello. Come spesso raccontato nel corso di questi mesi, a differenza dell'estate scorsa non ci sarà alcuna rivoluzione tecnica, anche perché delle basi solide sulle quali lavorare ci sono, ma come scritto anche stamattina da La Gazzetta dello Sport, quello di questo calciomercato sarà un Milan forza quattro, considerato il fatto che l'obiettivo resta quello di regalare a Fonseca un terzino, un difensore centrale, un mediano ed (almeno) un attaccante.

TERZINO: EMERSON IL PREFERITO - Per quanto riguarda il discorso relativo alla fascia Emerson Royal del Tottenham resta il preferito del Milan. L'esterno brasiliano potrebbe permettere alla formazione rossonera di compiere un salto di qualità in quel reparto, ma dalle parti di via Aldo Rossi non hanno alcuna intenzione di spingersi oltre i 18 milioni di euro, cifra che fra le altre cose combacia anche con la valutazione che Transfermarkt fa del cartellino di Emerson.

FOFANA SUL RETTILINEO FINALE - La vera forza motrice del nuovo Milan arriverà dal centrocampo e l'attacco, reparti nei quali verranno fatti gli investimenti più onerosi. Per quanto riguarda la mediana, secondo la rosea Youssouf Fofana è sul rettilineo finale, "in prossimità del traguardo", con il Milan che avrebbe pronta un'offerta importante da 25 milioni di euro da presentare al Monaco per raggiungere in fretta la destinazione finale.

IN ATTACCO SI PUO' RADDOPPIARE CON ABRAHAM - Considerato il gelo nelle operazioni per Joshua Zirkzee, il primo nome per l'attacco del futuro del Milan è quello di Romelu Lukaku. L'attaccante belga sarà oggi impegnato ad Euro2024 contro la Francia dei milanisti Theo Hernandez e Mike Maignan, ma l'impressione è che le trattative per l'ex Roma possano spingersi fino ai "supplementari", visto che al momento il Chelsea non avrebbe aperto al prestito del calciatore. Nel frattempo il Milan starebbe sondando delle vie alternative per evitare di rimanere con un pugno di mosche in mano, ed una di queste porta a Tammy Abraham della Roma, che potrebbe addirittura arrivare in coppia con Lukaku in quanto il colpo complessivo dei due sarebbe inferiore a quello dell'operazione Zirkzee.